One Piece: l'episodio 1089 potrebbe aver rivelato le ragioni dietro gli eventi di Lulusia

"Lulusia?" sentiamo dire al lumacofono ad uno dei Cinque Astri di Saggezza "in realtà non è mai esistita". L'obliterazione dell'isola voluta da Im nell'episodio 1089 di One Piece uscito ieri su Crunchyroll, ha catalizzato l'attenzione degli spettatori dell'anime per la sua brutalità. Ma a cosa è dovuto un atto bellico così diabolicamente disumano?

Già nel manga – di cui questo episodio adatta interamente il capitolo 1060 – le intenzioni dietro il folle gesto di Im e dei Gorosei non erano così chiare e lapalissiane, tanto che il terribile evento potrebbe tranquillamente rientrare nelle grandi domande a cui l'arco di Egghead in One Piece non ha ancora dato risposta. Ma la trasposizione animata della distruzione del Regno di Lulusia ha gettato luce su alcuni fattori che potrebbero rendere la questione meno enigmatica e ambigua, sia per quanto riguarda lo strumento adottato dal Governo Mondiale per portare al collasso un'intera nazione, sia per le ragioni che si celano dietro la sua brutalità.

Come suggerito dalla citazione di apertura, l'obliterazione del Regno di Lulusia doveva rimanere all'oscuro dell'occhio pubblico, tanto che le informazioni relative all'evento sono state immediatamente cancellate dai Gorosei. Ma la presenza di Sabo prima su Marijoa e poi sull'isola ha rappresentato per il Governo Mondiale una vera e propria anomalia, da silenziare prima ancora che potesse condurre a delle conseguenze spiacevoli per la salvaguardia dello status quo su cui i governanti fondano quotidianamente il loro autarchico sistema di potere. E in questo senso, una delle motivazioni dietro la terribile azione bellica potrebbe essere ricondotta proprio alla necessità di eliminare il rivoluzionario, soprattutto per ciò di cui Sabo era venuto a conoscenza in merito ad uno dei grandi misteri di One Piece: l'identità di Im.

Sappiamo che il Governo Mondiale è solito occultare i grandi segreti della storia di One Piece, al punto da cancellare dagli annali ogni informazione o dettaglio relativo ad un evento/personaggio ritenuto altamente scomodo per quel che può rivelare sulle macchinazioni messe di volta in volta in campo dalle massime autorità governative. E se l'episodio 1089 non ha di certo portato al silenziamento di Sabo, ha posto nel contempo una questione radicale, proprio perché rispetto alla controparte cartacea ha fatto chiarezza sul dettaglio stesso che ha portato all'obliterazione dell'isola: cioè sull'uso di una nuova strumentazione bellica.

In questo senso, la distruzione del Regno di Lulusia potrebbe sì essere ricondotta alla necessità di cancellare l'esistenza di una nazione apertamente ribelle, ma soprattutto al bisogno da parte del Governo Mondiale di testare il funzionamento di una nuova tecnologia militare. Il dispositivo, noto come “Mother Flame” e concepito da colui che dominerà gli eventi di Egghead, cioè Vegapunk, permette a chi lo usa di generare una spirale di fiamme dal cielo, fino a riversare su un territorio di grandi dimensioni - come può essere, appunto, un'isola – una potenza di fuoco abbacinante, talmente dilaniante da portare molti lettori/spettatori di One Piece a considerarla una strumentazione analoga ad un'Arma Ancestrale.

È probabile, perciò, che l'obliterazione di Lulusia, oltre ad essere motivata da finalità politiche, sia stata vista da Im proprio come un test, finalizzato ad acquisire un potere che si preannuncia devastante per tutti coloro che saranno intenzionati, nell'immediato futuro di One Piece, ad opporsi alle macchinazioni governative.