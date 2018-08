ONE PIECE: l'episodio 849 ci ha mostrato un flashback su Gol D. Roger

L'episodio 849 di ONE PIECE ci ha mostrato un toccante flashback riguardante un personaggio leggendario: parliamo ovviamente di Gol D. Roger, il re dei pirati. Approfondiamo quanto visto dopo il salto!

La puntata numero 849 dell'anime di ONE PIECE, infatti, tra un avvenimento tragico e l'altro, ha mostrato un flashback dedicato a Gol D. Roger: la scena è stata adattata direttamente dal capitolo 0 dell'opera, uno spin-off del manga principale che fu pubblicato in occasione dell'uscita del film Strong World.

Nella sequenza in questione, ci vengono mostrati i dettagli sull'esecuzione di colui che diede vita all'era della pirateria: in questo frangente, apprendiamo che all'evento furono presenti molti degli attuali pirati che occupano i vertici del Nuovo Mondo. Ci vengono mostrate le versioni più giovani di Shanks il Rosso, Buggy il Clown e anche Dracule Mihawk, ma non solo: anche Monkey D. Dragon, padre di Luffy e leader dell'Armata Rivoluzionaria, presenziò alla leggendaria esecuzione di Roger.

Insieme a questi personaggi, infine, c'erano alcuni pirati che in seguito divennero membri della Flotta dei Sette: Gekko Moriah, Crocodile e Donquixote Doflamingo. L'occasione ha permesso anche all'anime di mostrare in azione il nuovo doppiatore di Roger, annunciato alcuni giorni fa.

Cosa ne pensate di questo flashback? Vi è piaciuto conoscere qualche retroscena in più sull'esecuzione di Gol D. Roger?