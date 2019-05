ONE PIECE: l'episodio 885 dell'anime ci mostra dei graditi ritorni

L'anime di ONE PIECE è ormai ben avviato nell'arco del Reverie, e tra poco darà il via alla saga di Wano. Intanto, però, nel corso dell'assemblea del governo mondiale ci vengono mostrati dei personaggi che non vedevamo da un po'.

Gli scorsi episodi ci hanno fatto riscoprire le personalità di Vivi, Rebecca e Shiraoshi, dei personaggi importanti all'interno de mondo di ONE PIECE, che hanno discusso l'influenza positiva che Rufy Cappello di Paglia ha esercitato su di loro nei rispettivi incontri all'interno delle precedenti saghe. Questa volta riscopriamo dei volti ancora più "anziani", che non abbiamo apprezzato da tempo all'interno del manga, la storica Dottoressa Kureha e Dalton.

Mentre Vivi, Rebecca e Shiraoshi discutono dei loro ricordi felici col nostro protagonista, la Dottoressa Kureha e Dalton li ascoltano da lontano. Si viene a scoprire che Dalton è diventato re dell'isola di Drum, mentre la Dottoressa Kureha si chiede se il suo amato Chopper sia felice, e se avesse realizzato il sogno di diventare un bravo dottore all'interno della ciurma di Capello di Paglia.

Inoltre, ci vengono date informazioni sul precedente sovrano di Drum, Wapol, anch'esso presente al Reverie. Ci è staro rivelato che Wapol si è impadronito di un altro paese in condizioni critiche, e sta vivendo una vita all'insegna del denaro insieme alla sua fidanzata. Il vecchio sovrano di Drum si avvicina alle tre ragazze per minacciarle mentre parlano amorevolmente, ma prontamente Dalton prende le loro difese e lo respinge con il suo frutto del diavolo.

Rivedere tutti questi volti storici all'interno di questa saga è davvero nostalgico, e ci fa apprezzare quanto l'epopea di Rufy sia stata leggendaria nel suo percorso, regalandoci una pletora di personaggi indimenticabili, da riscoprire sempre con il sorriso sul volto.