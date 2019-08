ONE PIECE: nell'episodio 897 dell'anime ritorna Wanokuni

Questa settimana sarà trasmesso in Giappone l'attesissimo lungometraggio ONE PIECE: Stampede, preparato per celebrare i venti anni della serie animata. Questo era stato anticipato da due episodi dell'anime di ONE PIECE che sono andati in onda domenica 28 luglio e oggi domenica 4 agosto, interrompendo però l'arco narrativo di Wanokuni.

Le due settimane sono passate, e ONE PIECE si prepara per riprendere l'avventura di Rufy e della sua ciurma nel paese dei samurai. Le ultime storie ci avevano regalato un ritorno di Ace, anche se sotto forma di flashback, e la notizia della sua morte aveva sconvolto la piccola O-Tama. Ora che l'episodio 896 è stato trasmesso, possiamo vedere cosa ci aspetta nel ritorno a Wanokuni.

In calce potete vedere quindici secondi tratti dal prossimo episodio di ONE PIECE, il quale farà tornare la Supernova Basil Hawkins e farà riunire Rufy e Zoro. Sembra proprio che il duo della ciurma di Cappello di Paglia dovrà vedersela con il nuovo luogotenente di Kaido delle Cento Bestie. Che sorprese riserverà questo scontro?

ONE PIECE è un manga di Eiichiro Oda, in pubblicazione su Weekly Shonen Jump dal 22 luglio 1997. Il titolo è il manga più venduto al mondo e ha da poco superato i 950 capitoli.