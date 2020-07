ONE PIECE, con l'episodio 933 Zoro torna protagonista: trailer dell'episodio

Messo da parte lo stop per Coronavirus, ONE PIECE ci sta regalando nuovamente episodi inediti dell'arco narrativo di Wanokuni. L'adattamento dell'opera di Eiichiro Oda continua quindi, mostrandoci gli eventi del secondo atto di questa fase dell'anime. E sembra che Roronoa Zoro tornerà al centro delle vicende.

Accantonato l'episodio 932 pubblicato domenica 12 luglio, ONE PIECE inizia la settimana che ci porterà alla puntata 933. Questa sarà intitolata "Gyukimaru! Zoro duella sul ponte dei banditi", e come il titolo anticipa ci sarà lo spadaccino dei Mugiwara al centro dei prossimi eventi. Contro di lui si vedrà Gyukimaru, un personaggio ancora tutto da scoprire nel mondo di ONE PIECE.

Nel trailer di ONE PIECE 933 che potete vedere in basso vediamo Zoro affrontare un individuo su un ponte utilizzando solo due spade. Si vedono, grazie a dei flashback, anche alcuni avvenimenti di Thriller Bark con Brook e Ryuma, insieme poi a Big Mom e Chopper. Ma il finale del trailer ritorna a concentrarsi su Zoro che sembra avere anche un nuovo individuo da sconfiggere: colpo dopo colpo, un individuo armato di falce lo costringe a intraprendere un altro combattimento letale. Come se la caverà Zoro?

Viene così confermato il ruolo da protagonista di Zoro che era stato anticipato dai titoli dei prossimi episodi di ONE PIECE.