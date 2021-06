ONE PIECE episodio 976: c'è un traditore tra le fila dei protagonisti?

L'ipotesi di una spia tra i protagonisti di ONE PIECE ha origini lontane. È da diverso che Kin'emon e gli altri hanno ipotizzato che tra di loro ci fosse un personaggio che non giocasse a favore dell'alleanza. Nel corso del tempo però questo discorso è stato accantonato e nei vari episodi dell'anime abbiamo visto tutti insieme in azione.

Gli eventi narrati nel flashback di Oden Kozuki sembrano però far risollevare di nuovo dubbi sull'integrità di uno dei personaggi. Proprio Kaido e Orochi sembrano suggerire a Oden che tra le sue fila ci fosse una spia, qualcuno che li ha sempre venduti e che ha anticipato tutte le mosse del legittimo shogun agli avversari. Non si sa se tutto ciò sia vero o meno, ma questa possibilità non si è interrotta neanche con il salto di 20 anni nel futuro.

In ONE PIECE 976, che ha messo in mostra anche una nuova opening con i Tobi Roppo e altri personaggi inediti, abbiamo visto le truppe di Orochi che hanno bombardato i porti di Wano, con l'attuale shogun che è riuscito a ottenere informazioni importanti nonostante tutti lo prendessero in giro per le sue paranoie. Proprio questa sicurezza da parte del capo di Wano fa pensare che la spia sia viva e vegeta e non abbia mai smesso di lavorare per tradire i Foderi Rossi.

Orochi sembra sicuro che questa persona, visto il modo in cui ha vissuto, sia degna di fiducia e che stia conferendo tutte le informazioni possibili. I protagonisti di ONE PIECE riusciranno a scoprire la vera identità della spia?