ONE PIECE: l'episodio 977 svela l'identità segreta di un personaggio, alleanza a rischio?

La lunga storia di Oden Kozuki ambientata nel passato si è conclusa, e così l'anime di ONE PIECE è tornato nel presente. I protagonisti si stanno preparando alla battaglia finale con Kaido ma sembra che le difficoltà siano già insormontabili. Come se non bastasse, c'è un'altra sorpresa sconvolgente in arrivo.

Da tempo si vocifera della presenza di una spia nel gruppo dei Nove Foderi Rossi. Sembra infatti che Orochi riesca a essere sempre informatissimo su tutte le strategie del gruppo di ribelli che vuole riportare la pace a Wano, e anche dopo i 20 anni trascorsi questo flusso di informazioni non si è fermato. Così i Nove Foderi Rossi scoprono che c'è davvero un personaggio che li ha traditi fin dall'inizio.

L'episodio 977 si sofferma su Kanjuro, il traditore del gruppo. L'artista è in realtà Kanjuro Kurozumi, quindi appartenente allo stesso clan di Orochi. Fu deciso che, in quanto attore, sarebbe stato lui a calarsi nel ruolo di sottoposto di Oden ed è sempre stato molto dedito a questa prova attoriale, tanto da essere disposto a morire in più occasioni.

Non solo ha finto di essere un membro del gruppo, ma ha anche mostrato che in realtà sa usare alla perfezione il suo Frutto del Diavolo, spiazzando ulteriormente i Foderi Rossi e rapendo Momonosuke. Il traditore di ONE PIECE è stato quindi rivelato e le cose diventano ancora più nere per i protagonisti.