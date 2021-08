ONE PIECE episodio 989, trailer di anteprima: una pessima sorpresa

La terza fase di Wano ha portato al racconto lungo ma intenso della vita di Oden Kozuki, uno degli uomini più forti mai esistiti. Il ricordo dei Nove Foderi Rossi ha lasciato però spazio alla parte più importante di ONE PIECE, l'invasione di Onigashima. La battaglia di Rufy è già iniziata a suon di musica, nonostante i piani iniziali.

Ovviamente i disastri non vengono mai da soli. Mentre Rufy e altri combattono nei piani inferiori, facendosi già scoprire dalla ciurma di Kaido delle Cento Bestie, altri tentano un approccio più cauto e silenzioso. Il trailer di ONE PIECE 989 mostra però come neanche questo vada davvero per il verso giusto.

L'episodio in arrivo domenica 29 agosto 2021 su Crunchyroll è intitolato "Il Giuramento di un Uomo! La Feroce Battaglia del Brachiotank" e si concentrerà proprio sui piloti del carro armato di Franky. Durante la loro traversata del quartiere a luci rosse di proprietà di Black Maria, il carro armato Brachiotank incrocia Big Mom, che si stava preparando con un kimono per l'annuncio in pompa magna di Kaido.

Chopper incrocia lo sguardo con lei e scatta quindi un inseguimento, che consente però agli altri di proseguire. Intanto Kaido e Orochi si preparano per l'annuncio, mentre si intravede anche Momonosuke e alcuni dei Tobi Roppo. Ma anche Rufy sembra avere dei nuovi avversari. I prossimi episodi di ONE PIECE saranno ricchi di sorprese.