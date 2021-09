ONE PIECE episodio 994 in un trailer: la battaglia continua tra samurai e imperatori

Sono pochi gli anime così longevi da raggiungere il millesimo episodio. Gli anime più lunghi della storia hanno ovviamente raggiunto da tempo questo obiettivo, mentre ONE PIECE lo raggiungerà a breve. Al momento alle prese con la saga di Wano, nella fase di Onigashima, Rufy e compagni supereranno questo traguardo a novembre.

Ma manca ancora del tempo prima di poter effettivamente celebrare. Domenica 26 settembre 2021 è andato in onda in Giappone e su Crunchyroll l'episodio 993 di ONE PIECE, dove abbiamo visto in azione ancora una volta Yamato, il nuovo personaggio da poco introdotto ufficialmente nell'anime, e poi tutti gli altri samurai e protagonisti della guerra di Onigashima. E, come sempre, alla fine della puntata era disponibile un'anteprima video dell'episodio successivo.

Il trailer di ONE PIECE 994 ci trattiene ancora a Onigashima, con gli imperatori Kaido e Big Mom alle prese con un annuncio molto importante. Vediamo l'imperatore delle cento bestie con tutto il suo gruppo di più forti, alle spalle dei quali c'è la croce con Momonosuke legato. Ma intanto Rufy e Yamato non aspettano ed entrano in azione: li vediamo infatti in corsa in un corridoio ricolmo di nemici da abbattere. Non ci sono soltanto loro come protagonisti, dato che una fase sarà dedicata ai samurai, con Kanjuro e Kikunojo in grande spolvero.

Intanto è stato pubblicato il poster celebrativo di ONE PIECE 1000 che prepara gli spettatori all'episodio speciale.