ONE PIECE, niente nuovo episodio: in arrivo un recap dello scontro tra Rufy e Kaido

Se già con le battaglie di Sanji e Zoro contro Queen e King l'anime di ONE PIECE è riuscito a raggiungere vette qualitative impensabili per una serie settimanale, dal debutto del Gear 5th gli appassionati stanno vivendo un sogno. Tuttavia, per mantenere certi standard il team creativo di TOEI Animation necessita di lunghi tempi di preparazione.

Se ONE PIECE 1071 non ha rispettato le altissime aspettative, episodio migliore dell'ultimo periodo è ONE PIECE 1074, etichettato come uno dei meglio riusciti di sempre. Il filotto di puntate dedicate al Gear 5th è tuttavia giunto al termine. Il risveglio di Nika ha portato gioia e liberazione su Wano, che d'ora in poi non dovrà più temere la fame e le angherie a cui era sottoposto.

In ONE PIECE 1077 si conclude la battaglia per Wano, con Rufy dichiarato ufficialmente come vincitore del combattimento con Kaido. La creatura più forte al mondo, l'Imperatrice Big Mom e lo shogun tiranno Orochi sono stati sconfitti e su Wano può finalmente regnare la pace.

L'episodio 1078 di ONE PIECE di questa settimana ha portato a due grandi dichiarazioni. Kozuki Momonosuke diviene lo shogun di Wano, mentre Yamato rivela di volersi aggregare ai Mugiwara. Prima di scoprire se Momo diverrà un buono shogun e se Rufy accetterà il figlio di Kaido nella sua ciurma dovremo tuttavia attendere.

Domenica 8 ottobre non verrà trasmesso ONE PIECE 1079. Al suo posto, verrà trasmesso uno special recap di ONE PIECE che racchiuderà i migliori momenti della battaglia tra Rufy e Kaido. Per poter proseguire con la storia occorrerà attendere fino al giorno 15 ottobre 2023.