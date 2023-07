ONE PIECE: l'episodio del Gear 5 arriva al cinema, anche in Italia?

La serie anime di ONE PIECE ha ufficialmente raggiunto la fase conclusiva dell'arco narrativo del Paese di Wano. Le Superstar e i Tobiroppo dei Pirati delle Cento Bestie sono stati sconfitti, così come anche l'Imperatrice Big Mom. Con Yamato che ha fermato il demone Kazenbo, resta dunque un'unica, grossa minaccia, quella di Kaido.

La vittoria di Law e Kidd su Big Mom in ONE PIECE 1067 avvicina il paese dei samurai alla liberazione dall'oppressione. Per cantare vittoria è però ancora presto, con l'Imperatore Kaido che sconfiggendo Rufy potrebbe facilmente spazzare via i superstiti della grande battaglia di Onigashima.

ONE PIECE 1070 si chiuderà con un clamoroso cliffhanger che come ben sanno i lettori del manga deciderà le sorti dello scontro. I due più attesi episodi di ONE PIECE sono stati rinviati, ma per il pubblico francese arriva una grandissima notizia.

Nel mese di maggio i fan d'Oltralpe avevano lanciato una petizione per portare gli episodi del Gear 5 dell'anime di ONE PIECE al cinema. Questa richiesta non era stata presa sul serio, almeno fino al recente intervento di Inoxtag. Un tweet dello YouTuber e streamer ha rilanciato la petizione attirando l'attenzione di Le Grand Rex, il cinema francese con la sala più grande al mondo. Le Grand Rex ha sfidato la community francese di ONE PIECE, che ha soddisfatto e raddoppiato la richiesta dei 5000 retweet della petizione. Gli episodi del Gear 5 di ONE PIECE arriveranno dunque al cinema Le Grand Rex. Questa petizione riguarda esclusivamente la Francia e Le Grand Rex. Dunque, in Italia il Gear 5 non arriverà al cinema.