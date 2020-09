ONE PIECE: l'ultimo episodio mostra la simpatica reunion di Zoro e Sanji a Wano

Mentre il manga di ONE PIECE prosegue con un ritmo più serrato verso il capitolo 1000, l'anime continua a mostrarci le storie parallele dei Mugiwara nel Paese di Wa, prima che questi riescano effettivamente a riunirsi. Nell'ultimo episodio però abbiamo visto una reunion tra due personaggi molto amati, che ha sorpreso e divertito i fan.

L'evento più significativo visto di recente nell'anime è stata l'esecuzione di Tonoyasu per mano del terribile Orochi, e la reazione che la piccola Otoko ha avuto di fronte al corpo senza vita del padre. In seguito alla minaccia di morte dello shogun nei confronti della ragazza, intervengono contemporaneamente Zoro e Sanji.

I due sono abbastanza sorpresi di questo incontro con l'altro e cominciano immediatamente, come loro solito, ad insultarsi. L'episodio 942 inizia proprio con le la clip che potete trovare nel post in calce alla notizia, condiviso da @dieem131. Come gli altri Mugiwara, anche Zoro e Sanji sono entrati perfettamente nell'atmosfera di Wano con dei nuovi look, cosa di cui approfittano per offendersi con i nomignoli "Browgoro" e "Mossjuro", riferiti alle sopracciglia del cuoco e ai capelli dello spadaccino.

Insomma il rapporto tra i due non è minimamente cambiato nel corso degli anni, e anche se potrebbe risultare fuori contesto vista la drammatica situazione, Oda è riuscito ad inserire questo siparietto comico che ha divertito i fan.