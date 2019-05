ONE PIECE: l'ultimo episodio ci mostra la sofferenza di Shirahoshi

L'arco narrativo di Reverie non ha solo solamente mostrato alcuni dei personaggi principali di ONE PIECE, ma ha anche espanso la "lore" del mondo della serie. I fan hanno potuto così dare un'occhiata alla precedentemente citata, Terra Santa di Mariejois e cosa più importante, hanno potuto scoprire qualcosa riguardo gli "dei" della serie.

Nell'ultimo episodio della serie animata, la Principessa Shirahoshi, la più giovane dei figli di Nettuno, è stata messa in una terrificante situazione in cui è stata fatta prigioniera mentre gli altri reali sono stati costretti a guardare.

Per quanto stabilito in precedenza di Eiichiro Oda, i Draghi Celesti sono gli dei intoccabili del mondo di ONE PIECE, perchè, apparentemente, discendono da coloro che per primi hanno dato origine al mondo in cui è ambientato il manga. Tuttavia, si sono sono successivamente rivelati egoisti e distruttivi, considerando le persone niente di più che formiche o oggetti.

Nell'episodio 886 infatti, abbiamo assistito al Drago Celeste, Saint Charlos, cercare di prendere Shirahoshi come animale domestico. Tuttavia, gli altri reali non hanno potuto fare nulla per aiutarla, in quanto attaccare un Drago Celeste equivarrebbe ad essere distrutti.

Mentre il padre Nettuno assisteva alla scena senza poter alzare un dito, per la fortuna di Shirahoshi, ha fatto la sua entrata in scena un altro Drago Celeste, che arriva a salvare la Principessa. Il motivo sta dietro al fatto che la madre di Shirahoshi aveva, tempo prima, salvato il Drago, che era quindi eternamente grato al popolo del Regno di Ryugu.

Di recente, abbiamo fatto un salto nel passato grazie alle repliche di ONE PIECE su Italia 2, che ci hanno riproposto l'infanzia e il grido di Robin durante la Saga di Enies Lobby, mentre vi consigliamo di dare un'occhiata ad una particolare fusione tra Rufy e Zoro realizzata da un fan.