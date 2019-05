ONE PIECE: l'ultimo episodio ha visto un personaggio importante emozionarsi

Mentre la preview dell'anime di ONE PIECE ci ha mostrato la riunione di alcuni tra i personaggi più importanti del fantastico mondo dei pirati, l'ultima puntata si è focalizzata su una figura in particolare.

Stiamo parlando della principessa Shiraoshi, che insieme alla sua famiglia è finalmente arrivata in superficie per prendere parte all'assemblea del Reverie, e i fan hanno potuto apprezzare la sua dolce reazione dopo aver visto - per la prima volta - la luce del sole, ricordando nuovamente il lato tenero che la contraddistingue.

Shiraoshi ha fatto originariamente la sua apparizione nell'arco narrativo dell'Isola degli uomini Pesce, nel quale Rufy esercita un'influenza positiva sulla sensibile principessa, permettendole di superare le proprie debolezze e paure, e promettendole di farle vedere la superficie la prossima volta che avranno modo di incontrarsi. L'occasione per realizzare questo desiderio si è la palesata con l'inizio del Reverie, che ha visto Shiraoshi accodarsi ai fratelli e alla famiglia per partecipare ad una riunione di importanza mondiale per il mondo di Eiichiro Oda.

Gli abitanti della superficie sono estasiati alla vista della principessa, dato che la notizia della sua bellezza si è diffusa a macchia d'olio in tutto il mondo, ma il momento cardine della puntata giunge quando lei e suoi fratelli scalano la montagna per mezzo di una macchina che li porterà all'assemblea; in questo frangente la principessa vede splendere ardente il sole nel cielo e il suo riflesso nell'oceano, condividendo questa meravigliosa visione con il resto della famiglia. E' un momento molto toccante, che esemplifica il desideri primordiali della madre di Shiraoshi, con la speranza che questo meraviglioso istante possa rinsaldare ancor di più gli ideali di speranza ed uguaglianza dell'intero regno.

Oltre alla trasposizione animata, non perdetevi il nuovo capitolo di ONE PIECE, che ha visto lo svolgersi di una scena particolarmente intesa e importante ai fini della trama imbastita dal Sensei.