ONE PIECE: l'ultimo episodio trasforma Nami in un personaggio di Dragon Ball

Mancano pochissimi giorni al debutto dell'arco narrativo di Wanokuni, che porterà con sé grandi cambiamenti per la serie di ONE PIECE. Nel frattempo, la serie sta preparando gli spettatori all'importante arrivo, che vedrà alla regia nientemeno che Tatsuya Nagamine (famoso per Dragon Ball Super: Broly), mostrandoci un'esilarante scena di Nami.

Sembra infatti, che la navigatrice dei pirati di Cappello di paglia abbia improvvisamente imparato una mossa proveniente da un'altra serie: Dragon Ball.

Nel video che potete trovare in calce alla notizia, è possibile vedere la scena in questione, che ci mostra Nami utilizzare la Trasmissione Istantanea di Dragon Ball per spostarsi rapidamente vicino a Rufy, per poi colpirlo con pugno dritto sulla nuca.

Il motivo sembra essere che il capitano della ciurma di Cappello di Paglia abbia deciso di risalire una cascata che conduce a Wano e sembra che Nami non abbia preso bene questa sua folle decisione. Nonostante si tratta sicuramente di una scena comica, sembra che la navigatrice sembra che sia pronta a diventare un'allieva di Son Goku. Tuttavia, Nami non ha nemmeno bisogno di portare le due dita sulle fronte.

Mentre i fan teorizzano su di un possibile passato di Nami mai raccontato, vi consigliamo di dare un'occhiata ad una nuova visual di ONE PIECE per l'arco di Wanokuni, che ci ha mostra tutta la ciurma di Cappello di Paglia, mentre uno splendido poster promozionale di ONE PIECE anticipa l'uscita del volume 93.