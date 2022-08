ONE PIECE: l'epopea di Oda taglia un altro traguardo, raggiunti i 500 milioni di copie

Anche quanto sarà conclusa la serie di ONE PIECE lascerà un segno indelebile nella storia del fumetto giapponese. L’epopea piratesca ideata da Eiichiro Oda nel 1997 continua a registrare record impressionanti, e poco dopo il debutto dell’arco narrativo finale, l’avventura dei Mugiwara ha tagliato un altro, incredibile, traguardo.

Come molti di voi sapranno, anche grazie ai continui aggiornamenti che vengono fatti dagli enti principali relativi al settore, il manga di ONE PIECE aveva toccato 490 milioni di copie in circolazione nel mese di luglio 2021. Si tratta di numeri senza precedenti, che ribadiscono la supremazia incontrastata dell’opera come manga più venduto di sempre, capace di superare mostri sacri quali Golgo 13 e Dragon Ball, rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica attuale.

Oggi, 2 agosto 2022, è arrivata la conferma che l’avventura di Monkey D. Luffy e dei suoi compagni, iniziata 25 anni fa sulle pagine di Weekly Shonen Jump, ha raggiunto una nuova metà: 500 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo. A comunicare i nuovi dati è stata la pagina @WSJ_manga che potete vedere in fondo alla pagina. Diteci cosa ne pensate di questo risultato nei commenti. Per finire vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1056 di ONE PIECE.