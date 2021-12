ONE PIECE: l'eredità del leggendario Kozuki Oden nella preview dell'episodio 1004

La lotta per la libertà del Paese di Wa ha preso forma in una serie di conflitti più o meno intensi tra i ribelli e i Pirati delle Cento Bestie di Kaido. La confusione generale che pervade Onigashima ha consentito ai Nove Foderi Rossi, guidati da Kin’emon, di sferrare un assalto decisivo, sfoggiando le loro straordinarie abilità come spadaccini.

Mentre Monkey D. Luffy e compagni si trovano all’interno del sinistro castello dell’Imperatore, impegnati a respingere gli avversari e a confrontarsi con alcuni dei Sei Compagni Volanti, il gruppo di samurai legati al leggendario Kozuki Oden, privato del traditore Korozumi Kanjuro, si è riunito ancora una volta per onorare la memoria del loro mentore, attaccando direttamente Kaido.

Nella preview dell’episodio 1004, intitolato "La Tecnica Ereditata! Il Segreto di Oden", viene rapidamente mostrata la situazione di tutti i personaggi principali. Luffy e Sanji corrono tra i corridoi del castello, mentre Shinobu, Momonosuke e Yamato cercano di allontanarsi il più possibile, e vengono mostrate le lacrime che solcano il volto di Kin’emon, pronto a sfoggiare gli insegnamenti di Oden al fianco dei suoi amici, per ferire il corpo coriaceo dell’Imperatore, trasformato in Seiryu, il maestoso drago blu della mitologia giapponese.

