ONE PIECE: l'errore dell'età di un personaggio, una teoria è ancora valida?

Si sa che il mondo di ONE PIECE è ricco di personaggi, misteri, intrighi, legami e altro ancora. Il fandom si dedica spesso allo studio di questo dinamico e abbondante universo creato da Eiichiro Oda, anticipando anche connessioni e trame di svariati anni. È quindi fondamentale che il mangaka dia sempre le informazioni giuste.

Con l'uscita del databook Vivre Card, del ONE PIECE Magazine e del volume 100 di ONE PIECE, Oda ha dato altre informazioni su Kaido e King, sui Tobi Roppo, sui pirati delle cento bestie in generale ma anche su alcuni dei personaggi che abitano Wano. Tra questi c'è Tenguyama Hitetsu che, inizialmente, sembrava avere un'età di 58 anni. Ciò escludeva alcune teorie dei fan di ONE PIECE nate nel corso degli ultimi mesi.

Tuttavia nelle ultime ore l'account ufficiale di ONE PIECE ha sottolineato che c'è un errore nel databook Vivre Card. Tenguyama Hitetsu ha infatti 81 anni e non 58, come inizialmente scritto. In basso trovate il tweet di correzione dell'account del manga di Eiichiro Oda.

Ciò permette quindi a una teoria popolare tra i fan di realizzarsi. Infatti secondo alcuni Tenguyama Hitetsu non sarebbe altri che Kozuki Sukiyaki, padre di Oden che potrebbe aver subodorato il tradimento di Orochi ed essere scappato in tempo, rintanandosi nei luoghi più selvaggi di Wano. I due infatti hanno lo stesso doppiatore nell'anime, che potrebbe essere un indicatore importante.