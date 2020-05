ONE PIECE: ecco un esilarante cosplay di Luffy a basso costo

I fan di ONE PIECE sono ormai abituati alle stranezze del capitano dei Mugiwara, il primo personaggio dell'epopea piratesca firmata da Eiichiro Oda, che abbiamo incontrato più di 20 anni fa, e che ci ha saputo coinvolgere con il suo carattere solare e deciso.

Sin dalle prime tavole infatti abbiamo visto un Luffy bambino, che, intento a divenire un pirata e a farsi riconoscere tale da Shanks il Rosso e il suo equipaggio, si è procurato una cicatrice sotto l'occhio sinistro. È stato proprio per farsi notare da quegli uomini, che ha mangiato uno dei Frutti del Diavolo, rendendo il suo corpo di gomma, in grado di allungarsi e di produrre tutti gli spettacolari attacchi visti finora.

Un fan, di cui già abbiamo parlato per i cosplay di Nezuko e di Goku Super Sayan Blue, ha voluto ricreare il Gum Gum Pistol in una maniera piuttosto bizzarra. Posizionando la telecamera di fronte ad una pentola, all'utente @lowcostcosplayth, è bastato semplicemente distendere il braccio per farlo sembrare come quello di Luffy, quando quest'ultimo si prepara a colpire gli avversari.

Di sicuro non si tratta di uno dei cosplay migliori dedicati a Luffy, ma rimane sicuramente il più simpatico e, perché no, geniale a modo suo. Ricordiamo che presto i personaggi di ONE PIECE prenderanno effettivamente vita con il live-action di Netflix, che potrebbe però presentare diverse modifiche rispetto l'opera originale.