ONE PIECE: quell'esilarante dettaglio del capitolo 604 che forse non avete mai notato

Il creatore di ONE PIECE, nonostante siano passati ormai tanti anni dall'inizio dell'opera, è ancora un gran burlone, al punto tale da disegnare spesso svariati easter egg. Uno di essi, risalente al capitolo 604, potreste non averlo mai notato e vi farà morire dalle risate.

Mentre l'autore getta le basi per il prossimo scontro di Zoro, in rete i fan continuano la caccia ai dettagli all'interno dei capitoli di ONE PIECE. Uno di essi, risalente all'uscita citata poc'anzi, cela una scena a dir poco esilarante. Come potete notare voi stessi dalle immagini allegate in calce alla notizia, dunque, Rufy è ritratto intento a "scaccolarsi" il naso, per poi attaccare il residuo sul povero Usopp.

Inizialmente, nessuno riconobbe questo dettaglio per svariati anni, finché lo scorso anno, durante un quiz, l'editor Naito rivelò il segreto. Aggiunse, inoltre, quanto Eiichiro Oda si fosse divertito nel realizzare la scena, per poi rimanere deluso quando nessuno si accorse dell'esilarante dettaglio. Una scena analoga il sensei la propose già all'interno del capitolo 45, quando Rufy tentò di far bere a Zoro una "caccola".

E voi, invece, avevate notato questo dettaglio? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento qua sotto. Ad ogni modo, in attesa del nuovo capitolo del manga, vi rimandiamo agli ultimi avvenimenti del capitolo 979 che preannunciano una fuga imprevista.