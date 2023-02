ONE PIECE: un esilarante Luffy Tankman nella figure da collezione targata TH Studio

L’avventura dei Mugiwara sull’isola di Whole Cake Island, dove dominava l’Imperatrice Big Mom, è stata caratterizzata da momenti buffi, come il raggiungimento della forma Tankman. Questo particolare stadio del Gear Fourth si attiva solo quando Luffy ingurgita enormi quantità di cibo, e ha finalmente ricevuto una simpatica figure da collezione.

Gli artisti di TH Studio hanno infatti presentato, tramite la pubblicazione delle due immagini promozionali presenti nel post in calce, una nuova figure da collezione dove Luffy appare estremamente arrabbiato nella forma Tankman. Circondato da delle fiamme, e dal vapore scaturito dalla trasformazione, il capitano dei Mugiwara solleva l’asta col jolly roger della sua ciurma mentre si prepara a mangiare altra carne.

La figure arriverà sul mercato tra il terzo e il quarto trimestre del 2023, e sarà disponibile in due versioni. La prima, più fedele al design originale apparso sia nel manga che nell’anime, sarà venduta al prezzo di 180 euro, mentre la versione Nika, acquistabile per 190 euro, presenta i colori tipici della trasformazione Gear Fifth apparsa nel finale dell’arco di Wano, bianco e viola, e Luffy che nella mano sinistra tiene il solito pezzo di carne, mentre nella destra una saetta, pronta ad essere scagliata contro qualsiasi avversario.

Cosa ne pensate di queste figure dedicate a Luffy Tankman? Fatecelo sapere nei commenti. Prima di salutarci vi lasciamo ripercorrere tutte le volte in cui Luffy ha usato il Gear Fourth nella serie, e ricordiamo che stanno iniziando i battle royal promessi da Eiichiro Oda nella saga finale.