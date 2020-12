ONE PIECE: l'esilarante messaggio di Oda nell'ufficio dell'editor

Il ruolo di un editor di Weekly Shonen Jump o di un qualsiasi manga è estremamente complicato. Far rispettare le scadenze, dare suggerimenti, approvare o disapprovare alcune scelte narrative fa parte dei compiti di un editore ed è per questo che il successo di un'opera dipende anche dalla sua figura. Nel caso di ONE PIECE la fatica è doppia.

Essere a conoscenza del finale di ONE PIECE e collaborare a stretto contatto con Eiichiro Oda porta con sé doverosi impegni e aspettative, ovvero quelle di un pubblico di milioni di lettori. Spesso è estremamente complicato per un editor spingere il suo assistito a rispettare le scadenze, soprattutto per una serializzazione settimanale, motivo per cui diventa estremamente esilarante quanto la situazione viene ribaltata.

Qualora non lo sappiate, infatti, Eiichiro Oda ha una routine lavorativa disumana ed è per questo che è costretto a prendersi delle pause ogni due o tre settimane. Nonostante ciò, il sensei spinge i suoi collaboratori al massimo impegno e non permette alcun tipo di sbaglio. Nell'ufficio del suo attuale editor, Yuuji Iwasaki, l'autore ha fatto appendere alla parete un'illustrazione con l'alter ego del sensei che recita una breve sentenza: "Io osservo sempre".

Un modo simpatico per spingere il suo editor a non perdere la concentrazione e non commettere errori in un'opera che accompagna milioni di fan in tutto il mondo ogni settimana. E voi, invece, cosa ne pensate di questo sketch? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.