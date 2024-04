ONE PIECE: esiste una categoria nascosta dei frutti del diavolo? Sì secondo questa teoria

Quanto sta accadendo sull’isola-laboratorio di Egghead ha il potenziale di portare i Mugiwara verso una straordinaria lotta contro il Governo Mondiale e le massime autorità del mondo di ONE PIECE. L’arrivo dei Cinque Astri di Saggezza ha creato scompiglio e confusione, e potrebbe aver mostrato in azione un’altra categoria dei frutti del diavolo.

Da qui in avanti attenzione a possibili spoiler sulla saga di Egghead.

Tutti conosciamo le tre principali tipologie di frutti del diavolo presenti nell’universo ideato da Eiichiro Oda, vale a dire Rogia, Paramisha e Zoan, con i vari sottotipi, come i frutti mitologici. Tuttavia, alcune particolarità condivise dai Gorosei hanno scatenato una teoria molto interessante all’interno della community, secondo la quale esisterebbe un quarto tipo di frutti del diavolo, estremamente prezioso.

La rivelazione delle mostruose forme dei Cinque Astri di Saggezza, derivanti da yokai, demoni e creature della letteratura fantascientifica, fa pensare immediatamente ad una classificazione dei loro frutti nella categoria Zoan. Insoddisfatti da una costatazione così semplice, però, alcuni fan hanno pensato di inserire anche le loro altre abilità peculiari nell’equazione, arrivando a supporre l’esistenza di frutti del diavolo che garantirebbero l’immortalità e una capacità rigenerativa ineguagliabile, come quella mostrata da Saturn.

Inutile dire che si tratterebbe dei frutti più potenti dell’universo di ONE PIECE, e, qualora tale teoria si rivelasse giusta, apparirebbe anche chiaro il motivo per cui il Governo Mondiale abbia deciso di donarli solo a persone estremamente affidabili, attualmente in cima all’organizzazione e secondi unicamente a Im.

Prima di salutarci, ecco la spiegazione della vera natura dei frutti del diavolo secondo Vegapunk

