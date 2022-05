ONE PIECE: esistono altri frutti del diavolo legati a delle divinità?

Le scioccanti rivelazioni sulla vera natura del frutto Gom Gom nel corso degli ultimi capitoli di ONE PIECE hanno sconvolto l’intera community di appassionati, portando molti tra loro a considerare possibile l’esistenza di altri frutti di cui il Governo Mondiale ha nascosto le reali potenzialità cambiandone anche nome nel corso degli anni.

Partendo da questa idea si arriva a considerare plausibile l’esistenza di altri Frutti del Diavolo legati a divinità, come appunto il Dio del Sole Nika di cui Luffy sembra aver ereditato i poteri. In particolare, ripensando alla tribù degli Shandia e alle loro forti credenze nei confronti di quattro divinità, rispettivamente dio del Sole, della Pioggia, della Terra e della Foresta, è interessante pensare all’esistenza di frutti in grado di trasmettere poteri appartenenti a tali dei.

Inoltre, per quanto non venga mai specificato che il dio del Sole lodato dagli Shandia sia Nika, appare anche sensato che una tribù del genere, così attaccata al passato e alle tradizioni, preghi per un guerriero leggendario come lui.

Vista la scelta da parte del Governo Mondiale di insabbiare le reali potenzialità, e il nome, del frutto Gom Gom, è difficile ipotizzare chi possa aver ereditato le capacità delle divinità sopracitate. Tuttavia, escludendo per ora riferimenti alla capacità di generare foreste, alberi o piante, legata ad un frutto, vi sono due ipotesi legate ai poteri di un dio della pioggia e a un dio della terra.

La più lineare riguarda il più potente frutto di tipo paramishia: il Gura Gura collegato al dio della terra. Appartenuto prima a Barbabianca e ora in mano a Barbanera, che consente al possessore di generare onde d’urto capaci di passare attraverso ogni materiale, e quindi anche di causare veri e propri terremoti. Il risveglio del potenziale di un frutto del genere potrebbe portare a manipolare la terra, muovere continenti, cambiare la conformità terrestre, poteri impressionanti per un essere umano.

Più forzata appare invece la teoria che legherebbe le capacità del dio della pioggia alle curiose coincidenze avvenute durante la prima apparizione di Monkey D. Dragon. Nel capitolo 100 un improvviso e misterioso fulmine colpisce Buggy un istante prima che questi tagli la testa a Luffy a Rogue Town. Poco dopo, Cappello di Paglia viene nuovamente salvato grazie ad una raffica di vento che allontana da lui sia Smoker che altri uomini della marina.

Sebbene non sia mai stato confermato, potrebbe essere stato proprio Dragon a generare il fulmine e la raffica, un potere che nell’universo di ONE PIECE rientrerebbe tranquillamente in un’ipotetica descrizione del frutto del dio della pioggia. Fateci sapere cosa ne pensate di queste teorie lasciando un commento qui sotto.