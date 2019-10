ONE PIECE: ecco l'esito dello scontro tra Trafalgar Law e Basil Hawkins

L'arco narrativo di Wanokuni preparato da Eiichiro Oda per il suo ONE PIECE sta facendo convogliare tantissime forze sul paese isolazionista dei samurai. Chiuso al mondo esterno, accoglie tanti personaggi di spessore, partendo dai protagonisti della ciurma di Rufy agli alleati guidati da Trafalgar Law, passando per Mink, imperatori e Supernove.

Mentre Rufy sconfigge Holdem, c'è un altro scontro che prende luogo in questi ultimi episodi di ONE PIECE. Stiamo parlando di quello tra Trafalgar Law e Basil Hawkins, due della generazione peggiore che giunsero all'Arcipelago Sabaody due anni prima. Stavolta su fronti opposti, Law e Hawkins iniziano a duellare, con il primo che spera di mettere a tacere il secondo evitando così che Kaido venga a sapere dell'arrivo su Wanokuni dell'alleanza pirata tra Mugiwara e Hearts.

Entrambi i contendenti mettono a buon uso i propri Frutti del Diavolo, mostrandone le peculiarità: Law crea la famosa Room con cui cerca di tagliare il nemico, mentre Hawkins utilizza una delle capacità del suo frutto Paglia Paglia, ovvero di scambiare la sua sorte e i danni inflitti con alcune persone che ha bersagliato in precedenza.

I due capitani proseguono senza ferirsi a vicenda, finché, per puro caso, l'arrivo di Rufy e Zoro, in fuga dalla capitale insieme alla nave di provviste, non spezza lo scontro. Trafalgar è costretto a fuggire insieme al gruppo, mentre Hawkins rimane in disparte alla Capitale dei Fiori. ONE PIECE ci regalerà sicuramente altri scontri d'alto livello in questa fase, ma nella prossima puntata arriva l'atteso speciale Romance Dawn.