ONE PIECE, l'esordio di Egghead non fa rimpiangere Wano: la nuova saga è incredibile!

Il 2023 è stato l'anno di ONE PIECE e fare meglio o anche solo provare a replicarsi era oggettivamente molto difficile. In TOEI sono tuttavia riusciti a fare centro, come dimostra il primo episodio di ONE PIECE - Egghead. Il nuovo arco narrativo dell'anime non fa rimpiangere Wano Kuni, nonostante il cambio di stile!

L'attesa era moltissima e lo staff di ONE PIECE è riuscito a non deludere i fan. ONE PIECE 1089, prima puntata ufficiale della nuova saga, è visivamente incredibile. Anche in questo 2024 l'anime può puntate in grande.

ONE PIECE 1089 ha inaugurato una nuova era con delle nuove sigle, ma non solo attraverso di esse. La serie anime ha subito un pesante restyling grafico che in qualche modo preoccupava gli appassionati, vista la qualità raggiunta con Wano. ONE PIECE ha cambiato design con Egghead, introducendo dei vivaci colori a pastello e animazioni ancor più fluide che in passato. Questo cambio è evidente, ma riuscito. Almeno in questa puntata d'esordio l'anime è visivamente ancor più bello.

ONE PIECE – Egghead è arrivato anche su Prime Video, sul canale tematico ANiME Generation di Yamato Video. Potremo seguire l'anime in simulcast e simuldub sulla piattaforma citata, oltre che come di consueto su Crunchyroll. In altri Paesi, la Saga di Egghead di ONE PIECE è arrivata su Netflix, ma al momento per l'Italia non ci sono notizie ufficiali.

L'introduzione a questo arco narrativo ha convinto, anche dal punto di vista della narrazione. Abbiamo assistito alla verità di Sabo, l'Imperatore Fiammante che ha rivelato di non aver ucciso Re Cobra. La seconda metà dell'episodio è invece tutta per i Mugiwara, i quali dopo aver affrontato una tempesta marittima si sono avvicinati all'Isola del Futuro. Con l'uscita di ONE PIECE 1090 scopriremo se questa saga continuerà a convincere, oppure se in qualche modo il livello si abbasserà.