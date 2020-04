ONE PIECE e l'esordio di Onigashima: ecco come appare l'isola di Kaido

ONE PIECE ci ha presentato Wanokuni ormai da più di un anno. Sappiamo che il paese dei samurai è composta da un'unica massa di terra rialzata rispetto al livello del mare, dove affiorano principalmente due isole: il Wanokuni principale e la piccola isoletta di Onigashima. Quest'ultima è diventata il quartier generale di Kaido e dei suoi pirati.

L'obiettivo di Rufy, Kin'emon, Law e degli altri dell'alleanza pirata-samurai è sempre stato quello di ottenere informazioni su Onigashima mentre creavano un'alleanza con i samurai dell'isola principale di Wanokuni. Adesso che il terzo atto è in corso, vediamo finalmente il luogo in cui si terrà una delle battaglie più epocali di ONE PIECE.

Il tratto di mare davanti Onigashima passa dall'essere aperto a uno stretto corridoio tra due pareti rocciose. Una volta concluso questo corridoio, la zona si apre su una baia dove davanti abbiamo il teschio enorme di Onigashima, preceduto da un lungo corridoio di torii simili a quelli presenti al Fushimi Inari, santuario di Kyoto. Intorno invece vediamo oggetti giganti come spade, statue della kitsune e statue di altre creature del folclore giapponese come il komainu.

Inoltre, come si può notare nel capitolo 978 di ONE PIECE, la baia è enorme ma lo è ancora di più il teschio e la scalinata da percorrere per arrivarci. Vi aspettavate un luogo del genere come presentazione di Onigashima? E come sarà l'interno dell'isola dove si infiltreranno i Mugiwara con i nuovi abiti?