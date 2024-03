ONE PIECE: l'esplosiva potenza di Luffy Gear Fourth in una maestosa figure da collezione

Dopo il raggiungimento del Gear Fifth ad Onigashima le precedenti forme di Luffy sembrano essere passate in secondo piano, ma la potenza dimostrata con i vari stadi del Gear Fourth, e, soprattutto, con le nuove tecniche, restano memorabili. Per questo lo studio Monkey D. ha voluto onorare uno degli attacchi più distintivi in una nuova statua.

Prima di risvegliare il vero potenziale del frutto Gom Gom, rivelatosi il frutto Homo Homo modello Nika di tipo mitologico, Luffy ha fronteggiato l’Imperatore tiranno di Wano sfoggiando le sue tecniche migliori, tra cui la Supreme Kong Gun, o Gomu Gomu no Over Kong Gun in originale. Questo attacco consiste nel caricare un pugno gigantesco, come l’Elephant Gun, ma infondendolo con l’ambizione dell’armatura, per poi comprimerlo e scatenare tutta la potenza data anche dalla pressione esercitata sul braccio.

Grazie all’apprendimento del Ryuo e, di conseguenza, di una maggior padronanza dell’ambizione dell’armatura, l’attacco di Luffy si è rivelato devastante, a tal punto da riuscire a spedire a terra Kaido in forma di drago. Per rivivere quel momento così memorabili, Monkey D. Studio ha realizzato la splendida figure di cui trovate qualche immagine in fondo alla pagina.

In arrivo sul mercato tra il terzo e il quarto trimestre del 2024, la statua è alta 55 centimetri, costruita su una base circolare dove viene parzialmente riproposta l’ambientazione rocciosa dell’isola di Onigashima, presenta diversi effetti di luce, anche tramite utilizzo di LED. Il design di Luffy viene mantenuto coerente con quanto visto nella serie, e molto curato in ogni dettaglio, dall’espressione furiosa sul volto, fino ai simboli sul torace, dovuti all’ambizione dell’armatura. La statua è già prenotabile al prezzo di 625 euro.

Prima di lasciarci, ricordiamo che l’ostacolista Lorenzo Simonelli ha reso omaggio al Gear Second di Luffy ai campioanti del mondo di atletica leggera indoor 2024.