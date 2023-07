ONE PIECE: l'esplosiva potenza del Viceammiraglio Garp nella figure di TH Studio

In passato Monkey D. Garp si è dimostrato un marine valoroso, pronto a rischiare persino un’alleanza con colui che sarebbe diventato il Re dei Pirati al fine di fermare la minaccia dei Rocks. Una carriera ricca di imprese leggendarie alle spalle ha reso Garp uno dei più grandi marine nella storia di ONE PIECE ed ecco una nuova figure ad onorarlo.

I recenti eventi raccontati nel manga hanno riportato sotto i riflettori Garp, determinato a riprendersi Kobi dirigendosi direttamente sull’isola di Alveare, sotto il controllo dei Pirati di Barbanera. In attesa di scoprire il suo destino dopo l’incredibile battaglia combattuta contro Kuzan, l’ex Ammiraglio Aokiji che venne addestrato proprio da Garp stesso, gli artisti di TH Studio hanno presentato una figure volta a rappresentare l’incredibile forza bruta che contraddistingue il viceammiraglio, sia quando era giovane, che col design presente.

Alta 28 centimetri, e dotata di una base semplice e circolare, la figure presenta Garp con la lunga giacca della Marina sulle spalle, una palla di cannone nella mano sinistra, pronta ad essere scagliata a massima velocità contro qualsiasi avversario, e la mano destra avvolta dall’ambizione dell’armatura. TH Studio ha fatto un ottimo lavoro nel ricreare il design, anche se semplice, del viceammiraglio, ricreando anche alla perfezione la sua espressione in tali circostanze. In arrivo sul mercato nei primi sei mesi del 2024, la figure è già prenotabile al prezzo di 120 euro, o 130 euro per l’aggiunta della giacca.

In conclusione, vi lasciamo all’anteprima sulla nuova ending per il finale di Wano, e al trailer per il debutto del Gear Fifth, l’ultima attesa trasformazione di Luffy dovuta al risveglio del vero potenziale del frutto Gom Gom, rivelatosi in realtà il frutto Homo Homo modello Nika, il Dio del Sole nell’universo di ONE PIECE.