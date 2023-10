ONE PIECE: l'essenza della ribellione nella copertina definitiva del volume 107

Negli scorsi giorni Eiichiro Oda e il suo staff avevano mostrato in anteprima le bozze e alcuni passaggi preparativi dietro la realizzazione della copertina di ONE PIECE 107, volume in uscita il 2 novembre 2023 in Giappone, e incentrato su alcuni eventi che stanno stravolgendo le acque del Nuovo Mondo.

Partendo dal capitolo 1077 e arrivando, presumibilmente, fino al capitolo 1087, il prossimo tankobon di ONE PIECE mostrerà il destino di Koby sull’isola di Hacinosu, dopo essere stato rapito da Barbanera, e introdurrà un nuovo gruppo di personaggi, legati alla Marina ma al contempo distaccati da essa.

Si tratta degli SWORD, membri che continuano ad operare ma che hanno deciso di rinunciare a tutele e protezioni da parte della Marina per poter agire più liberamente. Proprio per rendere omaggio a questo nuovo gruppo di personaggi, in cui oltre Koby rientrano Prince Grus, Kujaku, Hibari e Helmeppo, Oda ha voluto rappresentarli sull’illustrazione del volume, come potete vedere nell’immagine in calce.

L’autore ha anche inserito il sovrano di Alabasta Nefertari Cobra, deceduto a Marijoa in circostanze misteriose che riguardano sia Sabo, presente nella cover, sia i cinque astri di saggezza e Im. Specularmente troviamo Morgans, presidente del Quotidiano dell’economia che ha creato non poca confusione nel Nuovo Mondo diffondendo la notizia della morte di Cobra. Al centro è presente Monkey D. Garp, grande eroe della Marina pronto a recarsi sull’isola presieduta dai Pirati di Barbanera per salvare Koby.

A chiudere la cover c’è Luffy, in primo piano al centro, mentre corre verso qualcosa di non specificato, in una posa che a molti ha immediatamente ricordato l’illustrazione del volume 57 di ONE PIECE, ambientato durante la guerra di Marineford. Che sia un modo di Oda per anticipare la morte di un grande personaggio? Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Prima di lasciarci, ecco le parole del regista del live-action di ONE PIECE sul perché alcune serie falliscono, e vi lasciamo alle teorie sui frutti del diavolo nascosti a God Valley.