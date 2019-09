ONE PIECE: ecco l'estenuante allenamento che sta sostenendo Rufy nel manga

Kaido è l'essere più forte del mondo. Immortale, invincibile, neanche i suoi tentativi di suicidio sono riusciti. Uno di questi è rimasto impresso nella mente dei fan di ONE PIECE, quando l'imperatore ha tentato di uccidersi gettandosi da un'isola nel cielo, rimanendo però illeso. Come può Rufy sconfiggere una bestia eccezionale di questa portata?

Dopo essere stato sconfitto per mano di Kaido, Rufy ha passato gli scorsi capitoli di ONE PIECE rinchiuso nella prigione di Udon. La lotta nell'arena al fianco di Hyogoro ha permesso però al capitano della ciurma di cappello di paglia di allenarsi e tentare nuove tecniche con l'haki che possano sperare di provocare ferite all'imperatore.

Una volta acquisiti i consigli di Hyogoro, non resta altro da fare al ragazzo se non tentare per ogni singolo secondo di mettere a punto queste nuove tecniche. Per farlo, nel capitolo 954 di ONE PIECE, è stato messo a disposizione di Rufy un enorme blocco di ferro duro come la pelle di Kaido e Big Mom e su cui il ragazzo possa allenarsi in tutta tranquillità. Sembra che gli allenamenti vadano avanti già da giorni incessantemente e probabilmente ciò si dilungherà anche nei giorni che precederanno l'attacco ad Onigashima.

Riuscirà Rufy ad imparare questa tecnica con l'Haki prima di effettuare l'assalto alla magione di uno dei pirati più potenti dei mari di ONE PIECE? Prima di scoprirlo, i lettori dovranno però sopportare una settimana di pausa dato che ONE PIECE non sarà presente nel numero 41 di Weekly Shonen Jump.