ONE PIECE: Eustass Kid alla riscossa in una statuetta dal costo esorbitante

Le statuette e action figure ormai sono ovunque. Grazie all'esplosione di questo genere di prodotti si è aperto un intero mercato che non si concentra soltanto su statuette di anime e manga famosi, ma su una grande pletora di opere. E ovviamente non mancano quelle dedicate a ONE PIECE, che recentemente si è arricchito con una statuetta di Kid.

Il capitano Eustass Kid, creatore dei pirati di Kid, è uno degli elementi di spicco del Nuovo Mondo e uno dei pirati più pericolosi dei mari di ONE PIECE. La sua crudeltà ha spinto molto la sua fama, rendendolo una delle Supernove del Paradiso. Ora però sta combattendo al fianco di Rufy a Onigashima per tentare di spezzare il dominio di due imperatori, Kaido e Big Mom.

Sarà abbastanza forte? Questa statuetta di Eustass Kid dal costo di quasi 1200 euro sembra dire di sì. Disponibile a fine 2022, è possibile preordinarla così da avere il capitano Kid con il suo braccio sinistro metallico gigante in bella vista. Il lavoro sembra essere fatto con enorme cura grazie a tutti i dettagli riscontrabili nella base ma anche nel vestito del personaggio, certamente non semplice da ricreare.

C'è però una statuetta altrettanto eccezionale che replica la storia di Rufy nel mondo di ONE PIECE.