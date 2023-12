One Piece: gli eventi più tragici che hanno fatto vacillare Rufy

Rufy è sempre stato un personaggio gioviale, carismatico, impervio a qualsiasi sentimento negativo. Ma è pur vero che in One Piece non sono stati pochi i momenti che hanno messo alla prova la sua natura spensierata, nel corso dei quali lo abbiamo visto cedere alla tristezza, se non addirittura alla disperazione più profonda.

Se nell'immaginario collettivo il protagonista di One Piece appare immune alla negatività, per come si è sempre profuso in atteggiamenti sopra le righe e smaccatamente ottimistici, in realtà è proprio nell'incipit del manga che lo vediamo per un attimo calare la maschera. Una delle tavole più iconiche del primo capitolo, che ha permesso ad intere generazioni di lettori di investire emotivamente nel racconto, raffigura non a caso il piccolo Rufy mentre piange tra le braccia (o meglio, il braccio) di Shanks.

Un momento altamente simbolico, non solo perché segnerà l'avvio dell'avventura – e quindi l'inizio del mitico viaggio del neo-Cappello di Paglia verso il tesoro di Roger – ma per il modo in cui gioca sin da subito con i canoni caratteriali dell'eroe: e forse anche con la relazione che lo lega all'Imperatore, nel caso (remoto?) in cui Shanks dovesse rivelarsi quale il nemico finale di One Piece.

Ma il momento in cui Oda ha sfidato apertamente gli assunti del pubblico, l'istante in cui ha scardinato tutte le concezioni che i lettori avevano fino a quel momento formulato sulla personalità del protagonista, lo abbiamo in una delle sequenze più dibattute del manga: il confronto con Usopp. Prima di quella scena, Rufy aveva sempre protetto i suoi compagni: ma nel momento in cui l'amico mette in questione per la prima volta in One Piece l'integrità del capitano per aver abbandonato la Going Merry, ecco che lo vediamo cedere improvvisamente ad una rabbia incontrollata.

Eppure, sul trono dei momenti più travagliati per il protagonista, non può che figurare la scomparsa di Ace. Ancor più della “morte” incontrata nella battaglia con Kaido, è qui che Rufy tocca il baratro della vulnerabilità. Davanti alla salma del fratello, l'eroe rimane inerme, indifeso, come se il suo corpo respingesse ogni impulso vitale. Una scena certamente straziante, ma che non persuaderà Cappello di Paglia a smettere di essere un riferimento positivo per i lettori, e soprattutto per i propri compagni.