ONE PIECE: un evento speciale dedicato ad Halloween inizia alla Tokyo ONE PIECE Tower

ONE PIECE è ormai un fenomeno mondiale, con fan che seguono le avventure dei pirati di cappello di paglia sparsi ovunque. In Giappone però il fenomeno ha assunto proporzioni enormi, tanto da dare origine a luoghi come la Tokyo ONE PIECE Tower. Ed è proprio qui che si terranno una serie di eventi che accompagneranno i fan fino alla festa di Halloween.

Da quando ONE PIECE, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, ha cominciato la sua serializzazione nel 1997 il fenomeno legato all'universo dei pirati capitanati da Rufy ha proseguito la sua ascesa fino a raggiungere livelli da record. Dopo aver sbriciolato primati di vendite e di incassi nel mondo anime e manga in tutto il mondo, il franchise ha compiuto il passo successivo, creando veri e propri punti di aggregazione per l'intrattenimento dei fan della serie. Un esempio è la Tokyo ONE PIECE Tower, vera e propria Mecca per gli appassionati giapponesi e non, in cui eventi e spettacoli a tema ONE PIECE sono all'ordine del giorno.

Un esempio perfetto sarà l'evento che attraverserà tutto il mese di ottobre, accompagnando i fan fino alla festa di Halloween. I protagonisti saranno ovviamente i nostri pirati preferiti, con tutta la ciurma dei Mugiwara a condurre le danze e le voci dei doppiatori giapponesi dell'anime che incontreranno gli appassionati.

La notizia arriva dal profilo Twitter ufficiale del manga, che ha pubblicato un post raffigurante la bellissima locandina dedicata all'evento, come potete osservare in coda a questo articolo.

ONE PIECE è un manga opera di Eiichiro Oda, serializzato all'interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente è arrivato a quota 918 capitoli, con 90 volumi pubblicati in Giappone. In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics e ad oggi sono disponibili i primi 87 volumi dell'opera.