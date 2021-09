ONE PIECE e l'evoluzione di Eiichiro Oda: ripercorriamo lo stile di disegno dei Mugiwara

Si sa, lo stile di disegno di un mangaka cambia molto nel corso del tempo. Una serializzazione lunga costringe un giovane autore a fare esperienza, a trovare linee che si integrino molto meglio con l'atmosfera della storia ma che contemporaneamente siano gestibili settimanalmente. Inoltre, manga come ONE PIECE devono anche adattarsi ai tempi.

Proprio in serializzazione longeve e che superano i cinque anni come quella di Eiichiro Oda si assistono ai maggiori cambiamenti nello stile artistico. Ormai arrivato al capitolo 1025, ONE PIECE ci presentò un Monkey D. Rufy nel 1997 molto diverso da quello che vediamo oggi, con un tratto leggermente più tondeggiante e un design più pulito. Lo stesso vale per gli altri, e un'infografica preparata da un fan ci mostra la trasformazione di tutti i Mugiwara per ogni anno, a partire dal loro capitolo di presentazione.

L'utente KidMedia ha pubblicato sul subReddit di ONE PIECE l'immagine che potete osservare in basso. I personaggi che sono cambiati di più dal momento della loro apparizione sono inevitabilmente quelli iniziali, apparsi nei primi anni di lavoro di Oda su Weekly Shonen Jump. Zoro, Nami e Sanji hanno un cipiglio più maturo, Usopp modifica completamente il naso portandolo a quella forma ormai conosciutissima a cilindro.

Anche gli ingressi della Rotta Maggiore, Nico Robin e Chopper, hanno subito delle modifiche, in particolare la renna. Per i successivi - Franky, Brook e Jinbe - ci sono stati sì dei cambiamenti, ma molto minori. Cosa ne pensate del cambio di stile di disegno in ONE PIECE? Vi sono piaciute le modifiche effettuate nel tempo da Oda? Contemporaneamente, è possibile riprendere la lettura di ONE PIECE dopo tanto tempo?