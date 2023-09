ONE PIECE: l'evoluzione del Gear di Luffy nella maestosa statua di Last Sleep

L’arco narrativo di Wano è stato fondamentale sotto molti punti di vista. Oltre a svelare importanti verità sul passato del mondo e sull’ultimo viaggio di Gol D. Roger, il soggiorno dei Mugiwara nel Paese di Wa è stato caratterizzato anche dalla scoperta del vero potenziale del frutto Gom Gom, grazie al debutto del Gear Fifth di Luffy.

Tenuto nascosto dal Governo Mondiale, il frutto ingerito dal protagonista era in realtà chiamato frutto Homo Homo modello Nika, il dio del sole nella mitologia della serie. Una svolta incredibile, che ha reso a tutti gli effetti Luffy uno dei pirati più pericolosi del Nuovo Mondo. Sono passate ormai centinaia di capitoli da quanto Cappello di Paglia mostrò per la prima volta uno stadio superiore dei propri poteri, attivando il Gear Second contro Rob Lucci nell’acclamata saga del CP9.

Da allora ogni nuova trasformazione di Monkey D. Luffy è diventata sempre più bizzarra e interessante, fino ad arrivare alla sua forma più stravagante, il giocoso Gear Fifth mostrato per la prima volta nello scontro con Kaido. Per riassumere l’immensa crescita del protagonista e la padronanza del suo singolare frutto del diavolo, gli artisti di Last Sleep hanno realizzato la statua che potete vedere in fondo alla pagina.

Costruita su una base circolare dove si alternano fiamme e fumo, la statua si sviluppa partendo dal basso, da un Luffy in Gear Second rappresentato con un’espressione furiosa, con occhi di un rosso scarlatto, fino alla sua forma più recente, il sorridente Gear Fifth pronto a scagliare un fulmine. A circondare le due versioni di Luffy vi sono saette scure e il fumo che sembra quasi prendere forma in nuvole in cui si alternano il bianco il viola e l’azzurro, chiaro riferimento all’aura dell’ultima trasformazione.

Disponibile in due versioni, alte rispettivamente 48 e 72 centimetri, la statua arriverà sul mercato tra aprile e settembre 2024, e sarà venduta a 580 euro per la versione ridotta e 980 euro per la versione più grande.