ONE PIECE: l'evoluzione del potente clima takt di Nami nei dettagli

Tutti i Mugiwara hanno dovuto imparare ad affrontare potenti nemici, anche chi, come Nami e Usop, non eccelle nella lotta. Per questo entrambi hanno sviluppato uno stile di combattimento incentrati su armi molto potenti e versatili, come il Clima Takt della navigatrice, ideato dal cecchino quasi per scherzo ma rivelatosi un artefatto unico.

Basandosi sul bastone originariamente usato come arma da Nami, Usop ha infatti creato il Clima Takt, rendendolo anche divisibile in tre parti, ciascuna dotata di proprietà elementali differenti che è possibile manifestare attraverso delle bolle d’aria: Heat Ball, Cold Ball e Thunder Ball. Unendo i tre pezzi è poi possibile sfruttare tali poteri in combinazioni molto utili, generando nebbia, vento, o persino illusioni ottiche.

Dopo la saga di Skypiea Usop aggiungerà dei Dial al Clima Takt, perfezionandolo per renderlo più offensivo e incline allo stile di combattimento di Nami. Nel corso dei due anni trascorsi su Weatheria Nami scoprirà una nuova tecnologia che userà per creare il Sorcery Clima Takt, un bastone molto più potente, facilmente scomponibile e trasportabile, senza alcun Dial, e attraverso il quale è possibile creare delle Weather Ball veramente potenti e pericolose. Inoltre, come visto prima dell’arrivo a Punk Hazard, il Sorcery Clima Takt permette di creare strade composte di nuvole.

Interessato alla tecnologia di Weatheria, e in possesso dei Pop Green originari della foresta di Greenstone, Usop fonde le sue competenze ingegneristiche per realizzare una versione potenziata del bastone di Nami: il Nuovo Clima Takt. Diverso nell’aspetto, ora arancione e bianco anziché blu, e nelle dimensioni molto più contenute, il nuovo Clima Takt permette a Nami di usare tutte le tecniche precedenti e di decidere la lunghezza dell’asta.

L’ultimo grande potenziamento ricevuto da Nami è avvenuto durante l’arco narrativo di Wano. Durante il raid di Onigashima, la navigatrice è riuscita a salvare Zeus, una nuvola temporalesca animata e al servizio di Big Mom, dalle grinfie dell’Imperatrice. L’anima di Zeus è ora presente nel Clima Takt, ora estremamente offensivo.

