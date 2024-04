ONE PIECE: l'evoluzione di Zoro, da cacciatore di taglie ad Ala del Re

Il pericoloso ed emozionante viaggio intrapreso dai Mugiwara alla ricerca del ONE PIECE ha profondamente cambiato le loro vite, allontanandoli da situazioni pericolose o troppo statiche. Roronoa Zoro era un temibile cacciatore di taglie, ed è strano pensare che sia stato proprio lui a diventare un pirata e il primo membro della ciurma oltre Luffy.

Lo spadaccino ha, infatti, subito numerosi cambiamenti nel corso della storia, mantenendo comunque lati del suo carattere, come la rischiosa volontà di misurarsi con grandi spadaccini e avversari, o anche tratti distintivi molto simpatici, come il pessimo senso dell’orientamento. Pur affiancando Luffy nel perseguimento del suo sogno, Zoro desidera ancora diventare il miglior spadaccino del mondo, puntando a superare il suo mentore più recente: Dracule Mihawk. Proprio contro Mihawk ha dovuto imparare una dura lezione di umiltà, e da quel momento è rimasto vicino a Luffy continuando ad allenarsi duramente e riuscendo a superare combattenti straordinari come King dei Pirati delle Cento Bestie.

Nel corso della prima parte della storia Zoro non ha mai dimostrato una crescita veramente significativa, se non nell’occasione in cui decise di assorbire tutto il dolore provato da Luffy nell’arco di Thriller Bark. In quel caso, però, si è trattato più di un gesto per dimostrare l’incrollabile fiducia nei confronti del suo capitano. La vera evoluzione si ha poco prima dell’inizio del salto temporale di due anni, quando, dopo aver scoperto che Luffy ha preso parte alla terribile guerra per la supremazia di Marineford, si inginocchia di fronte a Mihawk, mettendo da parte l’orgoglio, chiedendogli di essere addestrato.

Quei due anni lo hanno reso molto più maturo, serio, stoico e determinato, tutti tratti che persistono ancora oggi. La preparazione dovuta agli insegnamenti di Mihawk gli hanno donato più fiducia nelle sue capacità, che continua ad affinare ad ogni scontro, mostrando sempre tecniche fenomenali e spettacolari. Continua a nutrire rispetto e stima per Luffy, col quale si è raramente scontrato, e persiste nel sostenerlo nel raggiungere l'obiettivo finale, arrivando a meritarsi il titolo di Ala del Re dei Pirati insieme a Sanji.

