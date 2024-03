ONE PIECE, l'ex Ammiraglio Aokiji si è schierato dalla parte del male?

Barbanera è considerato uno dei pirati più negativi di ONE PIECE e visto il suo enorme potere e la sua fama di Imperatore del Nuovo Mondo, è molto probabile che lo vedremo in azione, al fianco dei suoi uomini, nella saga conclusiva della serie. A far parte della sua ciurma c’è però un personaggio piuttosto singolare: l’ex Ammiraglio Aokiji.

Conosciuto ora come Kuzan, il pirata è riuscito a farsi un nome in breve tempo e a ottenere la gestione della 10° nave dei Pirati di Barbanera. Nonostante la pesante sconfitta subita contro Akainu, ora diventato il Grand’Ammiraglio della Marina, è incredibile pensare che uno dei membri più distinti e potenti dell’organo militare del Governo Mondiale abbia voltato le spalle al suo passato e alla sua carriera per passare dalla parte di quelli che una volta considerava come nemici.

Per questo motivo il suo percorso così unico e inaspettato ha finito, inevitabilmente, per provocare teorie e ipotesi nella community, molte delle quali lo vedrebbero ancora come un personaggio fortemente guidato da un profondo senso di giustizia, e che potrebbe avere scelto di unirsi ai Pirati di Barbanera per tradirli quando meno se lo aspettano. Per ora, c’è da dire, che ha saputo recitare molto bene la sua parte di pirata, abbracciando la filosofia della ciurma di Barbanera ma rimanendo comunque fedele ai propri ideali e valori.

Secondo alcuni Aokiji starebbe aspettando il momento opportuno per tradire il proprio capitano e schierarsi dalla parte di Monkey D. Luffy e dei Mugiwara, verso cui ha già dimostrato di nutrire un certo interesse. Una teoria interessante ma basata unicamente sul fatto che Kuzan non si è ancora lasciato catturare dall’aura oscura e malvagia di Barbanera e ha mantenuto una certa positività e bontà.

È anche probabile che Kuzan voglia contribuire alla distruzione la Marina, affrontando alcuni tra i suoi migliori membri e devastandola piano piano, per poi arrivare all’apice e fronteggiare nuovamente Sakazuki. Basandoci su questa prospettiva la decisione di unirsi ai pirati di Barbanera acquista più senso. Entrare a far parte della ciurma di un Imperatore rappresenta un’opportunità di crescita non indifferente e l’ha reso immediatamente una grande minaccia per la Marina.

In conclusione, ricordiamo che il manga di ONE PIECE andrà in una pausa piuttosto lunga.

