ONE PIECE: l'ex Ammiraglio Aokiji solca i mari nella figure di Flower Studio

La guerra per la supremazia avvenuta a Marineford, e scaturita dall’Imperatore Barbabianca per salvare Ace dall’esecuzione, e il successivo salto temporale hanno portato a numerosi cambiamenti nel vasto universo di ONE PIECE, non solo per i Mugiwara, ma anche per personaggi secondari ma comunque rilevanti, come l’Ammiraglio della Marina Aokiji.

Durante i due anni di time skip, infatti, la vita di Aokiji è profondamente cambiata. Nonostante Sengoku, l’allora Grand Ammiraglio a capo dell’istituzione, avesse scelto come suo successore proprio Aokiji, il Governo Mondiale propese per l’avanzamento di grado di Akainu, marine molto più brutale, nonché uccisore di Ace. Dallo scontro col collega Ammiraglio, Aokiji ne uscì senza più una gamba, e decise di allontanarsi per sempre dalla carriera nella Marina per non sottostare agli ordini di una persona come Akainu.

La rinascita di Aokiji ora prende il nome di Kuzan, ed è un prezioso membro dell’equipaggio di Barbanera, uno dei Quattro Imperatori e potenzialmente il più pericoloso pirata dei mari, visti i due straordinari frutti del diavolo, e rispettivi poteri, in suo possesso. Per rendere omaggio a questa nuova versione dell’ex Ammiraglio Aokiji, gli artisti di Flower Studio hanno presentato la figure che potete vedere in fondo alla pagina. Alta 40 centimetri, la figure appare ben dettagliata, con buoni effetti che ricreano l’acqua e il ghiaccio sul corpo di Kuzan, intento a girare il manubrio della bicicletta mentre con la mano sinistra tiene stretta una bottiglia di vino.

In arrivo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, la figure è già prenotabile al prezzo di 280 euro. Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. In conclusione, vi lasciamo alle SBS del volume 106 di ONE PIECE, e alle ipotesi sulla posizione dell’isola scomparsa God Valley.