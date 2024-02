ONE PIECE o Fairy Tail, quale dei due anime è meglio per cominciare?

Espressioni molto riuscite dello shonen odierno, ONE PIECE di Eiichiro Oda e Fairy Tail di Hiro Mashima vengono spesso paragonati dalle community per alcune somiglianze evidenti tra la storia di Luffy e dei Mugiwara e di Natsu e della gilda. Questi parallelismi hanno portato ad una domanda: quale delle due serie è meglio per avvicinarsi agli anime?

Vista l’immensa popolarità raggiunta sia dal racconto piratesco di Oda che dall’avventura fantasy di Mashima, i novizi o chi vuole iniziare a seguire una serie anime piuttosto longeva con continuità si trovano spesso a scegliere tra le due, e qui cercheremo di rispondere alla domanda sopracitata, tenendo comunque conto che la scelta varia in base ai gusti personali dello spettatore o della spettatrice.

La risposta più immediata sarebbe Fairy Tail per un semplice fatto: è conclusa, tralasciando la missione successiva intrapresa da Natsu e compagni nel sequel di cui però ancora manca la trasposizione animata. L’epopea piratesca di Oda ha ormai superato i 1000 episodi, e mancano ancora diversi sviluppi prima della conclusione, mentre l’anime di Fairy Tail conta 328 episodi, di cui ben 61 sono dei filler. Attualmente su Prime Video sono disponibili le prime sette stagioni, su nove totali, in caso vogliate recuperarlo.

Un’analisi più attenta, e lontana dalla durata, riguarda invece il ritmo narrativo. Se ONE PIECE fatica ad ingranare e a lanciare i protagonisti in azione nel corso della prima saga, ambientata nell’East Blue, dove vengono introdotti i primi personaggi principali, Fairy Tail lascia immediatamente spazio all’azione e al divertimento. Inoltre, seppur vero che Oda e Mashima donano importanza alle relazioni tra i protagonisti, il primo lo fa in maniera molto oculata, lenta e a tratti commovente, mentre Mashima preferisce concentrarsi sul rappresentare la loro complicità e sinergia sul campo di battaglia.

Il senso dell’avventura è presente in entrambe le opere, ma anche qui si assiste ad una differenza rilevante. Oda, infatti, predilige la costruzione di un mondo variegato e divertente da scoprire anche attraverso l’aggiunta di continui misteri, mentre Mashima rappresenta una storia molto più lineare e leggera.

In definitiva, se state cercando un anime che sia un’ottima espressione dei tropi tipici della categoria shonen, leggero e divertente Fairy Tail è la scelta giusta. Ma se preferite un’avventura molto più lenta, con personaggi approfonditi e un’aura persistente di mistero, allora probabilmente ONE PIECE è quello che fa per voi.

