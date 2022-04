ONE PIECE: la fama di Luffy non ha limiti, il protagonista arriva sui libri scolastici

ONE PIECE è senza dubbio una delle serie manga e anime più popolari. Nel corso del 25 anni di pubblicazione l’avventura dello spericolato Monkey D. Luffy ha raggiunto milioni di lettori e spettatori, arrivando a trasformare lo stesso Cappello di Paglia in un’icona del settore, e capace persino di avere un suo paragrafo nei testi scolastici.

L’universo di Eiichiro Oda è stato spesso al centro di crossover e collaborazioni piuttosto interessanti nel corso degli anni, alcune delle quali potrebbero essere definite persino educative e culturali come la partnership con l’agenzia spaziale giapponese JAXA, ma immaginare Luffy su un materiale scolastico sembrava improbabile, fino ad oggi. Come segnalato infatti dall’utente @sandman_AP attraverso il post che trovate i calce, il capitano dei Mugiwara è apparso in un manuale giapponese per apprendere la lingua inglese.

Dopo le classiche proposizioni con il verbo essere, presentazione, domanda e negazione, in cui al posto del nome viene riportato proprio Luffy, in fondo alla pagina viene riportata anche una tavola tratta dal manga, in cui il capitano urla a Nami di essere ormai parte della ciurma. Nei diversi commenti ricevuti si nota anche che in un libro scolastico francese che tratta di scienza e tecnologia è stata riportata una scena dell’anime, dove Luffy e Usop tentano di curare un pirata dallo scorbuto.

