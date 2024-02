One Piece: la famiglia Monkey potrebbe discendere da Joy Boy?

Se c'è un elemento che fonda il cuore mitologico di One Piece, quello è indubbiamente Joy Boy e l'enigma che si cela dietro la storia e l'identità di questa leggendaria figura. È chiaro che lo stesso Rufy, in quanto possessore del Frutto Nika, sia legato all'eroe: ma una teoria vedrebbe tutta la famiglia Monkey discendere dall'iconico guerriero.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo la possibilità che Joy Boy sia stato in One Piece l'unico possessore di Nika, non sappiamo se sia stato il fato a spingere il protagonista a mangiare – guarda caso – lo Zoan Mitologico, né tanto meno se dietro all'evento si celasse una predestinazione, quasi la Storia (quella con la S maiuscola) avesse delineato per il futuro pirata un cammino all'insegna della riscoperta delle proprie radici, e della sua “leggendaria” linea di sangue. Ma per quanto Eiichiro Oda non abbia ancora gettato luce sul mistero, i lettori non hanno di certo perso tempo nell'avanzare riflessioni e congetture sulla possibilità appena presentata, tanto che una delle ultime teorie che sta acquisendo sempre più risonanza negli ultimi giorni riguarda proprio la supposta connessione tra il protagonista e Joy Boy, da estendere anche a coloro da cui discende: cioè Garp e Dragon.

Secondo queste speculazioni, tutti e tre gli esponenti della famiglia Monkey sarebbero legati alla figura di Nika non tanto da una relazione “simbolica”, ma proprio da un legame di sangue. E i frutti di tale discendenza si osserverebbero proprio nei percorsi “libertari” a cui sono destinati tutti i rispettivi cammini delle tre icone, in un'idea di liberazione collettiva dei più deboli dai soprusi a cui sono stati sistematicamente sottoposti dalle ingiustizie del mondo, che richiamerebbe – non a caso – l'immagine anarchica su cui si è fondato il mito stesso del Guerriero della Liberazione. Un fattore, questo, che se fosse confermato dall'autore già nella prossima saga, convaliderebbe da un lato quella teoria per cui il Gear 5th è stato pianificato sin da primo capitolo di One Piece, e dall'altro determinerebbe per i tre personaggi un percorso apertamente eroico, riconducibile magari al sovvertimento dello status quo voluto dai Gorosei e dallo stesso Im.

Se ci pensiamo, seppur con canoni differenti, le traiettorie narrative degli esponenti della famiglia Monkey hanno come fine un'ideale libertario. Garp, malgrado sia un marine, non ha mai sposato quell'immagine corporativista né quell'asservimento totale agli ideali di Giustizia della Marina che rendono, ad esempio, Kizaru l'Ammiraglio-simbolo di One Piece: per il nonno di Rufy il rispetto dell'esercizio legislativo passa per codici diversi, che lo hanno portato a ritagliarsi un ruolo singolare all'interno dell'organizzazione, di cui sì fa pienamente parte, ma con la quale non ha mai condiviso i valori né i destini: tanto che le sue idee autonome lo hanno condotto anche ad allearsi a God Valley con il nemico naturale delle istituzioni, cioè Roger, anche se non è ancora chiaro quale sia stata la ragione primaria a spingerlo verso questa direzione.

Un discorso simile, poi, va fatto per i suoi due discendenti. Nonostante Dragon sia, a tutti gli effetti, un fuorilegge, le sue azioni di rovesciamento/sollevamento politico sono certamente mirate a colpire le istituzioni nel cuore stesso delle loro strategie autarchiche: ma nel liberare i popoli dallo scalco governativo, delineano in realtà un'idea particolare di “pacifismo militante” che porta il rivoluzionario a riflettere le attività sovversive di Joy Boy. E lo stesso lo possiamo affermare per il figlio, tanto che l'obiettivo di Rufy, alla pari di quello del precedente possessore del Frutto Nika, è proprio quello di liberare dalle catene della schiavitù tutti i subalterni, ponendo così il pirata sullo stesso piano (semantico, simbolico, e iconografico) del Guerriero della Liberazione.

Da questa prospettiva, allora, la natura “libertaria” dei percorsi a cui tendono i tre personaggi non sarebbe da riportare ad un'idea di complicità tra i familiari né alle supposte analogie caratteriali che li legano, ma potrebbe essere letta come il frutto di una discendenza sanguigna “mitologica”, che ne riconduce le azioni direttamente ad un leggendario “avo” come Joy Boy. D'altronde gli stessi spoiler di One Piece 1107 hanno appena puntato l'attenzione sul particolare (e misterioso) albero genealogico di uno degli Imperatori. A testimonianza di quanto i fattori sanguigni godano di una centralità assoluta nelle strategie narrative del manga di Eiichiro Oda.