ONE PIECE, la famiglia di Zoro mostrata grazie alle fan art di Norridzuan

ONE PIECE è un manga e anime molto popolare che segue le avventure di Monkey D. Rufy e della sua ciurma alla ricerca del tesoro più grande del mondo, quello lasciato da Roger su Laugh Tale. Per raggiungere quell'obiettivo, però, a Rufy serviranno dei compagni di grande valore, e così inizia a fare la conoscenza di alcune persone.

Nel villaggio Shimotsuki, nell'East Blue, vive Roronoa Zoro, uno dei personaggi principali della serie. Zoro è un abile spadaccino che fa parte della ciurma di Rufy ormai da tempo immemore, essendo stato il primo ad aggiungersi al gruppo del pirata col cappello di paglia. Ha una personalità molto forte e riservata, ma è molto fedele ai suoi amici e ha un grande senso di onore. Zoro è noto per il suo stile di spada unico, che prevede l'uso di tre spade contemporaneamente.

Zoro è cresciuto nel villaggio Shimotsuki, dove ha appreso l'arte della spada grazie al dojo che frequentava. Tuttavia, si sapeva ben poco della famiglia in cui è nato, questo fino all'uscita delle SBS del volume 105 di ONE PIECE. Tra le informazioni rivelate da Eiichiro Oda, infatti c'è l'intera famiglia di Zoro, oltre che la storia del villaggio Shimotsuki. Tuttavia, quando Zoro era ancora giovane, la sua famiglia fu uccisa e quindi il ragazzo è rimasto solo.

Dato che non si vedranno mai nell'anime o nel manga, l'illustratore Norridzuan ha immaginato l'albero genealogico dello spadaccino realizzando i disegni dei genitori e dei nonni di Zoro. Il video parte con Shimotsuki Ryuma, il samurai leggendario già affrontato in versione zombie a Thriller Bark, proseguendo poi con Shimotsuki Ushimaru, già conosciuto dai fan della serie.

La prima a essere inventata è invece la nonna, Shimotsuki Furiko, con capelli violacei come il fratello e con una lama tra i denti. Invece ad avere i capelli verdi è Roronoa Pinzoro, nonno dello spadaccino, e ha anche lo stesso sguardo. Si prosegue poi con i due genitori, ovvero Roronoa Arashi e Tera, la figlia di un gruppo di banditi. Il video continua facendo proseguire il ramo dal lato di Kozaburo e quindi giungendo fino a Kuina. Vi piacerebbe vedere questi personaggi in ONE PIECE?