ONE PIECE, un famoso calciatore menziona l'anime: ecco cos'ha detto

La popolarità degli anime continua a crescere, in particolare da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19 nel 2020. In quest'ultimo periodo in tutto il mondo è esplosa la febbre di questa arte proveniente dal Giappone, e ciò ha coinvolto non soltanto le persone comuni, ma anche le star, alcune delle quali si sono innamorate di ONE PIECE.

Ormai sono sempre di più i VIP che dichiarano, tramite interviste e messaggi sui social - ma talvolta anche con semplici cosplay come fa Megan Thee Stallion - il proprio amore per gli anime o per uno di essi in particolare. E ovviamente ONE PIECE finisce spesso al centro delle dichiarazioni, dato che il manga di Eiichiro Oda è uno dei più letti nella storia, e l'anime di certo non è da meno.

Ad aggiungersi al nutrito elenco di fan dell'opera piratesca c'è Gerard Pique, famoso calciatore che ha militato pressoché per tutta la sua carriera nel Barcellona, fino al ritiro avvenuto appena qualche settimana fa. L'ex difensore ha condiviso un messaggio su Twitter davvero semplice da spiegare: "ONE PIECE è un'opera d'arte".

Sembra quindi che Pique abbia le idee molto chiare sul mondo degli anime e su quale sia il proprio prodotto preferito. Naturalmente, sono state scatenate tante considerazioni da parte dei suoi follower, con qualcuno che ha ribadito la supremazia di Dragon Ball e chi invece ha convalidato questa tesi. In ogni caso, non ci saranno molti episodi di ONE PIECE a dicembre per le pause che Toei Animation si prenderà dalla trasmissione.