ONE PIECE: il famoso Youtuber Uzumaki Khan si ritira: 'Scelta difficile, ma devo smettere'

Dopo tre settimane senza pubblicare video, lo storico Youtuber Uzumaki Khan, famoso soprattutto per i suoi video reaction a ONE PIECE, Boruto: Naruto Next Generations e Hunter x Hunter, ha annunciato il suo ritiro per via di gravi problemi di salute in famiglia. Amar, vero nome di Uzumaki, ha salutato i fan con un post sulla sua pagina Facebook.

Il post, condiviso successivamente su Reddit e reperibile in calce all'articolo, recita quanto segue: "Non esiste un modo semplice per scriverlo, ma devo smettere con YouTube. Se le circostanze miglioreranno in futuro sarò felice di tornare, ma per ora è un addio. Il canale è nato sei anni fa e pensavo di parlare solo di Naruto, siete stati voi a farmi scoprire opere come ONE PIECE, The Promised Neverland e Hunter x Hunter, vi ringrazio. Mi avete dimostrato tanto affetto in questi anni, ed essere riuscito a trasformare la mia passione in un lavoro è stato incredibile. Grazie di tutto".

Uzumaki, nome d'arte di Amar Khan, ha raccolto nei suoi 6 anni di carriera più di 70.000 iscritti ed è diventato famoso per via di alcune reaction "over the top" che gli hanno permesso di ottenere diversi milioni di views. Oltre agli anime, l'utente ha trattato anche manga e videogiochi.

ONE PIECE d'altro canto ha da poco condiviso degli spoiler del capitolo 955 e si prepara a lanciare sul mercato l'attesissimo Volume 94. L'anime, fermo all'episodio 901, si prepara invece ad entrare nel vivo dell'arco narrativo di Wano.