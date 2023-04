ONE PIECE, i fan accusano l'anime: troppe scene riciclate

Con la Saga di Wano l'anime di ONE PIECE ha compiuto un salto di qualità che ha permesso alla serie di TOEI Animation di affermarsi come una delle produzioni tecnicamente più riuscite dell'ultimo periodo. Tuttavia, alcuni fan hanno scoperto che non è tutto oro ciò che luccica.

La Saga di Wano ha raggiunto il suo climax anche nell'anime di ONE PIECE, con ancora solo quattro battaglie che devono ancora decidersi. Gli spettatori non vedono l'ora di vedere come saranno animati gli ultimi frangenti degli scontri che coinvolgono da una parte Rufy, Zoro, Sanji, Law e Kidd, e dall'altra Kaido, Big Mom, Queen e King. Tuttavia, nelle ultime ore la serie sta subendo pesanti critiche.

Come fatto notare dall'utente @dasiennn, probabilmente per contenere i costi di produzione dei singoli episodi, TOEI Animation sta riciclando animazioni già utilizzate in precedenza per l'anime di ONE PIECE. Dalle clip estratte dal fan, che potete trovare in calce all'articolo, risulta evidente che le animazioni di Zoro in ONE PIECE 1058 sono quelle utilizzare per lo scontro con Kaido in ONE PIECE 1018, a eccezzion fatta per i colori delle tanto criticate aure che circondano i personaggi.

La "furbata" di TOEI Animation non è totalmente da condannare, poiché l'anime di ONE PIECE va avanti senza sosta ormai da anni con una trasmissione settimanale e con una qualità pari o addirittura superiore a quella di alcuni anime stagionali. Inoltre, bisogna dire che la grande maggioranza degli spettatori senza un confronto diretto non si sarebbe mai accorto di ciò e che questi "ricicli" non disturbano in alcun modo la fruizione dell'opera.