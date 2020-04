ONE PIECE: i fan sono addolorati per lo stop dell'anime

Il periodo che stiamo vivendo passerà sicuramente alla storia come una delle più gravi epidemie affrontate dall'umanità. Per salvaguardare la popolazione, è obbligatorio un controllo più accurato su spostamenti e lavoro. Ciò ha obbligato diverse compagnie giapponesi a sospendere la produzione degli anime e tra questi c'è anche ONE PIECE.

Con una nota divulgata stanotte, Toei Animation ha dichiarato che ONE PIECE si fermerà momentaneamente a causa del Coronavirus. Non vedremo quindi il prosieguo dell'arco di Wanokuni per un bel po' di tempo dato che i doppiatori non possono più andare in studio a registrare le voci in seguito alle ultime direttive del governo giapponese.

I fan si stavano già preparando ad assistere all'episodio 930 di ONE PIECE, la cui anteprima era presente nella puntata andata in onda domenica 19 aprile. Nell'apprendere la notizia, alcuni fan si sono infuriati per la situazione, prendendosela ovviamente con il virus e l'epidemia. Qualcun altro invece ha spronato chi non è in pari con gli episodi, assicurandogli che è il momento giusto per guardare tutti gli episodi di ONE PIECE.

La cosa sicura è che per diverso tempo non assisteremo alle nuove avventure di Cappello di Paglia e compagni, dato che al posto dei nuovi episodi saranno ritrasmessi quelli vecchi di inizio arco narrativo.