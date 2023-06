ONE PIECE: una fan-animation prepara gli spettatori dell'anime al Gear 5

Con gli spettatori che devono ancora riprendersi dal sorprendente episodio 1062 di ONE PIECE, TOEI Animation è già al lavoro su quella che viene già definita come la puntata più epica di sempre dell'adattamento animato. Pregustiamoci la nuova forma di Luffy con una splendida fan-animation di ONE PIECE.

Nonostante la vittoria delle due Ali del Re dei Mugiwara sulle Superstar dei Pirati delle Cento Bestie, a Onigashima è ancora guerra tra le alleanze tra samurai e pirati e quella tra i due Yonko Kaido e Big Mom. L'attenzione è tuttavia completamente rivolta verso il momento in cui il tamburo della libertà tornerà a suonare in ONE PIECE.

Manca ormai pochissimo al momento in cui Luffy esibirà il suo Gear 5 anche nell'anime e mentre Kaido già trema, l'animatore KIECA anticipa i tempi. Nella splendida fan-animation da lui condivisa sul web possiamo assistere in assoluta anteprima all'animazione del Gear 5. Il combattimento animato dall'animatore non è però quello tra Luffy Gear 5 e Kaido, ma bensì quello successivo in cui Cappello di Paglia sfida una sua vecchia conoscenza.

In passato KIECA aveva già animato la rivincita tra Luffy e Rob Lucci in ONE PIECE, ma questa volta l'animatore ha migliorato ulteriormente la sua clip. Nel filmato vediamo Rufy riconoscere la forza del membro della CP0 e subire il suo Rokuogan. Un ridente Luffy reagisce però con il Gear 5, una trasformazione che sovrasta l'avversario.