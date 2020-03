ONE PIECE: i fan hanno apprezzato la straordinaria trasformazione di Sanji

La saga di Wano sta tentando di dare a tutti i personaggi principali il giusto "screen time", nonostante la grande mole di avvenimenti dell'ultimo arco narrativo di ONE PIECE. Ad ogni modo, nell'ultima puntata andata in onda dell'anime, Sanji è stato costretto a utilizzare la sua nuova arma, seppur non senza un certo restio.

Proprio come aveva promesso il trailer della puntata, l'anime di ONE PIECE è tornato a porre le attenzioni su Sanji, il cuoco dei Mugiwara, costretto a utilizzare il proprio asso nella manica. Infatti, il costante conflitto con le truppe di Kaido ha compromesso l'identità di Gamba Nera, costringendolo a indossare la Raid Suit numero 3 dei Germa 66, appartenente alla famiglia dei Vinsmoke, e a spezzare la promessa di non servirsene mai.

La scena della trasformazione di Sanji in Soba Mask, il paladino della giustizia, è stata animata niente di meno che dall'animatore più talentuoso di TOEI Animation, Natoshi Shida. La clip in questione, che vi abbiamo riproposto in calce alla notizia, è stata notevolmente apprezzata dai fan, poiché propone in chiave ONE PIECE una mutazione iconica del mondo Precure, serie a cui lo stesso animatore ha collaborato più volte presso lo studio citato poc'anzi.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa scena, vi è piaciuta? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Vi ricordiamo, infine, che è già disponibile alla lettura il capitolo 975 di ONE PIECE.